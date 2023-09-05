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«Я не генеральный менеджер, я не могу управлять командой». Овечкин – об обмене Орлова

В 2018 году российские хоккеисты выиграли Кубок Стэнли в составе «столичных».
05 сентября 2023 08:52
автор: Виталий Овсянников

Нападающий «Вашингтон» Александр Овечкин прокомментировал обмен защитника Дмитрия Орлова в «Бостон», который случился по ходу предыдущего сезона.

«Мог ли сказать: оставьте Дмитрия? Но это же потолок зарплат. Сказать, чтобы убрали другого? Я не генеральный менеджер, я не могу управлять командой. У меня задача совсем другая. Иногда говорят, что Кросби просил оставить того или иного хоккеиста? Я не знаю, что там происходит в «Питтсбурге». Но в «Вашингтоне», если какие-то советы просят, я даю. Я бы с удовольствием хотел, чтобы Орлов остался. Но управлять командой я не могу» — сказал Овечкин на YouTube-канале «Это хоккей, брат!».

Новый регулярный чемпионат НХЛ Дмитрий Орлов начнет в составе «Каролины».

источник: «Советский спорт»
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