«Я не генеральный менеджер, я не могу управлять командой». Овечкин – об обмене Орлова

Нападающий «Вашингтон» Александр Овечкин прокомментировал обмен защитника Дмитрия Орлова в «Бостон», который случился по ходу предыдущего сезона.

«Мог ли сказать: оставьте Дмитрия? Но это же потолок зарплат. Сказать, чтобы убрали другого? Я не генеральный менеджер, я не могу управлять командой. У меня задача совсем другая. Иногда говорят, что Кросби просил оставить того или иного хоккеиста? Я не знаю, что там происходит в «Питтсбурге». Но в «Вашингтоне», если какие-то советы просят, я даю. Я бы с удовольствием хотел, чтобы Орлов остался. Но управлять командой я не могу» — сказал Овечкин на YouTube-канале «Это хоккей, брат!».

Новый регулярный чемпионат НХЛ Дмитрий Орлов начнет в составе «Каролины».