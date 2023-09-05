Защитник «Металлурга» Робин Пресс: россиян и шведов объединяет гостеприимство

Защитник «Металлурга» Робин Пресс назвал объединяющую шведов с россиянами черту.

«Пожалуй, это гостеприимство. С тех пор как приехал в Россию, ощущаю заботу со стороны тех, с кем взаимодействую», — цитирует Пресса Metaratings.ru.

Робин подписал контракт с «Магниткой» в мае 2023 года. Ранее он выступал за «Северсталь». В его активе 126 матчей, 20 голов и 49 результативных передач.

«Металлург» неудачно стартовал в новом сезоне. В первом матче регулярного чемпионата КХЛ команда Андрея Разина уступила «Автомобилисту» (2:3 ОТ). Сегодня, 5 сентября, «Магнитка» на выезде сыграет с ЦСКА. Начало – в 19:30 мск.