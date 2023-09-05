Дементьев о матче ЦСКА и «Металлурга»: борьба за плей-офф начинается уже сейчас

В разговоре с корреспондентом «Советского спорта» бывший скаут клубов НХЛ «Оттава» и «Нэшвилл» Алексей Дементьев рассказал, чего стоит ждать от сегодняшней игры ЦСКА и «Металлурга».

«Текущий этап чемпионата и первые игры не подходят для выявления фаворитов. Очень часто происходило так, что команды очень невзрачно начинали сезон, а заканчивали чемпионами. Это вторая игра для «Металлурга», третья для ЦСКА. Я бы рассматривал этот матч с точки зрения вкатывания в чемпионат, опробирования лучших составов игроков, притирки. Игра будет совершенно точно интересной, обе команды заинтересованы в результате - подняться как можно выше в таблице. Есть такое негласное правило, что первые 10 матчей чемпионата определяют практически 75 процентов команд, которые попадут в плей-офф, другими словами, шесть команд из восьми могут определиться именно таким образом. Очень мало кому удавалось пробиться по-другому. Первые 10 игр показывают положение команды. Оба клуба будут играть на победу, стараться показывать максимальный результат», - заявил Дементьев.

Матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Металлург» состоится 5 сентября на ЦСКА-Арене в Москве. Старт запланирован на 19:30 по московскому времени.