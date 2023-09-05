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На территории «Дизайн Завода» прошёл первый фестиваль хоккея и урбан-культуры FONFEST КХЛ

Мероприятие перед отъездом в США посетил Александр Овечкин
На территории «Дизайн Завода» прошёл первый фестиваль хоккея и урбан-культуры FONFEST КХЛ
05 сентября 2023 16:36
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автор фото: Fonbet

2 сентября на территории креативного пространства «Дизайн Завод» в Москве прошло масштабное мероприятие, посвященное старту нового хоккейного сезона - FONFEST КХЛ: Хоккей в городе. Организаторами фестиваля выступили Континентальная хоккейная лига при поддержке титульного партнера - компании «Фонбет».

Насыщенная программа фестиваля открылась просмотром сибирского дерби между «Авангардом» и «Сибирью», которая привлекла огромное количество болельщиков омского клуба. В перерыве матчей посетителям фестиваля предлагалось сыграть в хоккейном гейм-парке, перекусить в одном из фуд-траков или же сделать фото с Кубком Гагарина в павильоне, где были выставлены все свитеры клубов КХЛ.

Небывалый ажиотаж вызвало появление на фестивале Александра Овечкина, который пообщался с прессой, раздал автографы, а затем тем же вечером отправился в США для подготовки к новому сезону.

После этого слово взяли футбольные и хоккейные блогеры, которые совместно с Севастианом Терлецким провели дискуссию о медиафутболе и медиахоккее. Завершилась хоккейная часть фестиваля просмотром матча «Динамо» - СКА, который специально для посетителей FONFEST КХЛ прокомментировал известный комментатор и эксперт Артем Батрак.

Заключительным аккордом мероприятия стало выступление хедлайнеров фестиваля: «Кассета», ЛАУД и Антоха МС смогли органично объединить в одном пространстве поклонников хоккея и современного хип-хопа.

источник: «Советский спорт»
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