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Овечкин приступил к тренировкам «Вашингтона» перед началом сезона в НХЛ

Ранее хоккеист вернулся в США.
05 сентября 2023 16:37
автор: Степан Шереметьев

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин приступил к тренировкам перед началом сезона в НХЛ. Об этом сообщает журналист The Athletic Тарик Эль-Башир в соцсетях.

По словам источника, нападающий вышел на лед вместе с Никласом Бэкстрёмом, Джоном Карлсоном, Евгением Кузнецовым и другими партнерами по команде.

Овечкин выступает в НХЛ в общей сложности 18 лет. В настоящее время он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (822 гола). Россиянин отстаёт от легендарного канадского хоккеиста Уэйна Гретцки на 72 шайбы. Его рекорд по количеству голов (894) держится с 1999 года.

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