«Ак Барс» поместил Вячеслава Войнова в список травмированных

Казанский «Ак Барс» перевёл в список травмированных защитника Вячеслава Войнова. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

33‑летний игрок получил повреждение в стартовой встрече сезона с московским ЦСКА. Матч состоялся 1 сентября на домашней арене столичной команды и завершился победой гостей со счетом 5:2.

4 сентября Войнов из-за травмы не смог сыграть в домашнем матче «Ак Барса» с челябинским «Трактором» (5:3).

Следующую встречу в регулярном чемпионате КХЛ казанцы проведут на домашнем льду с «Сочи». Матч состоится 6 сентября и начнётся в 19:00 (мск).