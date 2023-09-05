Федотов не включён в стартовый состав ЦСКА на матч с «Металлургом»

Голкипер московского ЦСКА Иван Федотов не попал в стартовый состав команды на матч регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом». Встреча состоится 5 сентября на домашнем льду армейцев и начнётся в 19:30 мск.

С первых минут место в воротах хозяев займёт Александр Шарыченков. Федотов заявлен в качестве запасного голкипера.

Федотов был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея (ИИХФ) до 1 января 2024 года в связи с нарушением контрактных обязательств перед клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфией Флайерз». Несмотря на отстранение, 26-летний вратарь принял участие в стартовом матче армейцев в сезоне с казанским «Ак Барсом» (2:5).

После завершения сезона-2021/22 Федотов заключил с «Филадельфией» контракт, однако был призван на военную службу. В июле 2023 года хоккеист подписал двухлетнее соглашение с ЦСКА, за который выступал ранее.