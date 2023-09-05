Маска не спасла лицо чешского вратаря от шайбы: глаз чудом не пострадал (фото)

Вратарь клуба «Били Тигржи» Даниэль Крал пострадал из-за того, что маска в шлеме, не смогла защитить лицо от шайбы после броска.

Инвентарь прошел прямо между решёток рядом и попал прямо в глаз хоккеиста, шайба застряла на середине диаметра.

«Меня сразу отправили к офтальмологу. До часу ночи мне делали разные анализы. Все должно быть хорошо, поэтому я вздохнул с облегчением. Когда мы приедем в Либерец, я пройду дополнительную проверку», - привела пресс-служба клуба слова Крала.

Точная срок восстановления вратаря будет определен после медицинской консультации.