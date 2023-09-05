ЦСКА - «Металлург»: «Магнитка» вновь вышла вперёд

В эти минуты в Москве проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречаются столичный ЦСКА и магнитогорский «Металлург».

Магнитогорский клуб вышел вперёд на 13-й минуте второго периода - отличился Семён Кошелев, забив гол в меньшинстве.

Счёт в матче был открыт на 12-й минуте игрового времени. Отличился Сергей Плотников. На 16-й минуте игрового времени Павел Акользин сравнял счёт. Ему ассистировали Максим Карпов и Егор Яковлев. В самом начале второго периода клуб из Магнитогорска вышел вперёд. Отличился Денис Зернов. На 32-й минуте встречи ЦСКА вновь сделал счёт равным усилиями Павла Карнаухова.

Армейцы начали сезон с победы и поражения. «Металлург» сыграл в нынешнем сезоне только одну встречу, потерпев поражение от «Автомобилиста».