«Металлург» одержал волевую победу в матче с ЦСКА

В эти минуты в Москве проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречаются столичный ЦСКА и магнитогорский «Металлург».

Счёт в матче был открыт армейцами на 12-й минуте игрового времени - отличился Сергей Плотников. На 16-й минуте игрового времени Павел Акользин сравнял счёт. Ему ассистировали Максим Карпов и Егор Яковлев. В самом начале второго периода клуб из Магнитогорска вышел вперёд. Отличился Денис Зернов. На 32-й минуте встречи ЦСКА вновь сделал счёт равным усилиями Павла Карнаухова. Магнитогорский клуб вновь вышел вперёд на 13-й минуте второго периода - отличился Семён Кошелев, забив гол в меньшинстве. На заключительной минуте второго периода Никита Коростелёв удвоил преимущество магнитогорского клуба в счёте - 4:2.

Больше до завершения матча зрители голов не увидели.

Армейцы потерпели второе поражение в сезоне. «Металлург» одержал первую победу - магнитогорский клуб начал сезон с поражения в матче с «Автомобилистом».