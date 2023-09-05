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Андрей Разин прокомментировал победу «Металлурга» над ЦСКА

Игра завершилась со счётом 4:2.
05 сентября 2023 22:40
автор: Матвей Макаренко

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о победе над ЦСКА. В рамках Континентальной хоккейной лиги.

«Робкое начало, пропустили гол, ещё пару моментов соперник мог забить. Первый гол нас вдохновил, силёнок добавил, хорошую атаку провели. Играли хорошо, получилось большинство и меньшинство. Конечно, какие-то мелочи присутствовали. В третьем периоде была пара ошибок, когда соперник нас простил. Всегда есть к чему стремиться», – приводит слова Разина «Чемпионат».

Армейцы потерпели второе поражение в сезоне. «Металлург» одержал первую победу - магнитогорский клуб начал сезон с поражения в матче с «Автомобилистом».

источник: Чемпионат.com
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