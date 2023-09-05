Сергей Фёдоров: движение и настрой ЦСКА оставляли желать лучшего

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров высказался о поражении в матче с «Металлругом». Игра завершилась со счётом 2:4.

«Соперника с заслуженной победой, показали быстрый хоккей, вовремя забили и использовали практически все наши ошибки. К сожалению, наше движение и наш настрой оставляли желать лучшего. Пока играем волнами.

Первый период неплохо, второй плохо, третий лучше. Ничего нового я тут сказать не могу. Одно могу сказать точно – команда прекрасно понимает, в каком состоянии мы находимся. Мы точно не разучились играть, но пока не показываем, что умеем играть. Сложно тут что-то сказать», – приводит слова Фёдорова «Чемпионат».

Армейцы потерпели второе поражение в сезоне. «Металлург» одержал первую победу - магнитогорский клуб начал сезон с поражения в матче с «Автомобилистом».