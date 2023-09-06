Фетисов оценил шансы Овечкина побить «вечный» рекорд Уэйна Гретцки

Депутат Госдумы и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов оценил шансы российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина побить «вечный» рекорд легендарного канадского нападающего Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в НХЛ.

«Два по 36, три по 24. С Сашей много общался летом. Настраивал его на то, что он обязан сфокусироваться на достижении. Ведь это будет самый крутой рекорд, даже круче, чем рекорд Боба Бимона, который в свое время прыгнул на 8.90. Я считаю, что и рекорд Гретцки побить под силу. Дай бог ему сейчас с его здоровьем», — ответил Фетисов «КП Спорт».

В декабре 2022 года Овечкин вышел на чистое второе место по голам в НХЛ. В настоящее время у него 822 шайбы. В активе Гретцки 894 точных броска за карьеру в лиге.