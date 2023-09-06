ESPN спрогнозировал топ-10 лучших бомбардиров предстоящего сезона НХЛ

Американский спортивный канал ESPN спрогнозировал десятку лучших бомбардиров предстоящего сезона НХЛ.

В топ вошел российский форвард «Тампы» Никита Кучеров. Он расположился на седьмой строчке. По версии издания, Кучеров наберет 107 очков.

Лучшим бомбардиром станет нападающий «эдмонтона» Конор Макдэвид. Журналисты ESPN считают, что в его активе будет 148 очков.

Топ-10 лучших бомбардиров сезона 2023/2024. Версия ESPN.

1. Конор Макдэвид (»Эдмонтон») — 148 очков

2. Леон Драйзайтль (»Эдмонтон») — 129

3. Элиас Петтерссон (»Ванкувер») — 116

4. Мэттью Ткачук (»Флорида»)— 112

5. Джейсон Робертсон (»Даллас») — 108

6. Джек Хьюз (»Нью-Джерси»)— 107

7. Никита Кучеров (»Тампа-Бэй»)— 107

8. Натан Маккиннон (»Колорадо») — 106

9. Давид Пастрняк (»Бостон») — 105

10. Митч Марнер (»Торонто») — 102.