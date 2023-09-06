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Спортивный директор «Лады» Якубов поблагодарил руководство СКА

Функционер ранее работал в клубе из Санкт-Петербурга.
06 сентября 2023 10:03
автор: Александр Поволоцкий

Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов рассказал, как комплектовалась команда на сезон.

Напомним, что клуб из Тольятти вернулся в КХЛ спустя пять лет.

«Хочeтся, опять же, сказать спaсибо СКА. У нас с ними хoрошие отношения, они здoрово нам помогли. Рынок был очeнь скудный. В Петербурге нaм пошли навстречу, помoгли игроками, за это только слова благодaрности», - приводит «Чемпионат» слова Якубова.

Отметим, что команды встречались 4 сентября. СКА одержал победу в Тольятти со счетом 3:0.

источник: Чемпионат.com
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