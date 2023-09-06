В «Амуре» объяснили, почему Хохлачёв не cыграет со «Спартаком»

Генеральный менеджер «Амура» назвал причины, по которым форвард клуба Александр Хохлачёв не сможет сыграть в матче со «Спартаком».

Отметим, что встреча пройдет сегодня в Москве. Начало матча запланировано на 19:30.

«Это одно из условий сделки по обмену игрока в наш клуб. Кроме того, у Александра есть микроповреждение, которое он сможет залечить в ближайшее время», — приводит пресс-служба «Амура» слова Вадима Покотило.

Хохлачев был обменян из «Спартака» в «Амур» на денежную компенсацию и 17-летнего форварда Артёма Гуменюка.

В текущем сезоне Александр провёл два матча, в которых забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.