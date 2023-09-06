Хет-трик Хмелевского принёс «Салавату Юлаеву» победу над «Ладой»

«Салават Юлаев» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Ладу» со счётом 5:2.

На хет-трик Александра Хмелевского (11-я, 38-я и 49-я минуты) и голы Алексея Пустозёрова (50) и Вячеслава Лещенко (52) хозяева льда ответили дублем Троя Джозефса (48, 55).

Ранее «Салават Юлаев» победил «Барыс» (3:2), но проиграл «Автомобилисту» (1:2). Оба матча прошли на выезде.

«Лада» начала сезон с двух домашних поражений: от СКА (0:3) и «Трактора» (1:2).

Команда из Тольятти 9 сентября сыграет дома с «Амуром», клуб из Уфы спустя два дня примет «Металлург».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Лада» (Тольятти) - «Салават Юлаев» (Уфа) - 2:5 (0:1, 0:1, 2:3)

Голы: Джозефс, 47:26, 54:21 - Хмелевский, 10:22, 37:05, 48:09; Пустозёров, 49:18; Лещенко, 51:11