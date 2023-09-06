«Северсталь» обыграла «Нефтехимик» в матче КХЛ

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались местный «Нефтехимик» и череповецкая «Северсталь».
Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.
Уже к 13-й минуте «Северсталь» вела со счётом 4:0 - заброшенными шайбами отметились Павел Денисов, Михаил Ильин и Егор Степанов, оформивший дубль.
До конца периода «Нефтехимик» отыграл одну шайбу усилиями Михаила Назарова.
На старте второго периода Энтони Камара забросил вторую щайбу хозяев.
В третьей двадцатиминутке команды обменялись забитыми голами. На шайбу Василия Токранова «нефтехимик» ответил точным броском Булата Шафигуллина.
«Нефтехимик» потерпел второе поражение в двух матчах. «Северсталь» одекржала вторую победу за три встречи со старта регулярного сезона.