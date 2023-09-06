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«Северсталь» обыграла «Нефтехимик» в матче КХЛ

Встреча завершилась со счётом 5:3.
06 сентября 2023 21:08
автор: Александр Кожевников

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались местный «Нефтехимик» и череповецкая «Северсталь».

Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.

Уже к 13-й минуте «Северсталь» вела со счётом 4:0 - заброшенными шайбами отметились Павел Денисов, Михаил Ильин и Егор Степанов, оформивший дубль.

До конца периода «Нефтехимик» отыграл одну шайбу усилиями Михаила Назарова.

На старте второго периода Энтони Камара забросил вторую щайбу хозяев.

В третьей двадцатиминутке команды обменялись забитыми голами. На шайбу Василия Токранова «нефтехимик» ответил точным броском Булата Шафигуллина.

«Нефтехимик» потерпел второе поражение в двух матчах. «Северсталь» одекржала вторую победу за три встречи со старта регулярного сезона.

источник: «Советский спорт»
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