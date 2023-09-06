«Сочи» одержал первую победу в сезоне КХЛ, обыграв «Ак Барс»

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались местный «Ак Барс» и «Сочи» из одноимённого города

Встреча завершилась победой сочинского клуба со счётом 3:1.

Гости льда уже на пятой минуте вышли вперёд усилиями Ильдара Шиксатдарова. В начале второго периода Вадим Шипачёв сравнял счёт, однако ещё до конца двадцатиминутки Тимур Хафизов вновь вывел сочинцев вперёд.

На 46-й минуте точку в матче поставил Борна Рендулич.

«Ак Барс» потерпел первое поражение в трёх матчах. «Сочи» одержал первую победу в нынешнем сезоне.