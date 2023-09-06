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«Витязь» в серии буллитов обыграл «Адмирал» в домашнем матче КХЛ

Игра хоккейных клубов состоялась на арене в Балашихе.
06 сентября 2023 21:25
автор: Глеб Шевяков

Хоккеисты «Витязя» дома одолели «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Основное время встречи завершилось со счётом 1:1.

В составе подмосковной команды шайбу забросил Иван Савчик в начале первого периода (2-я минута). За гостевую команду голом отметился Александр Горшков (49).

В серии буллитов сильнее оказались хозяева площадки.

Таким образом, «Витязь» одержал первую победу в новом сезоне КХЛ после трёх проведённых матчей. «Адмирал» потерпел второе поражение кряду.

КХЛ.

Регулярный чемпионат.

«Витязь» – «Адмирал» – 2:1 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0)

Голы: Савчик, 01:19 Горшков, 48:40.

Серия буллитов: 2-1.

источник: «Советский спорт»
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