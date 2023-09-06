«Витязь» в серии буллитов обыграл «Адмирал» в домашнем матче КХЛ

Хоккеисты «Витязя» дома одолели «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Основное время встречи завершилось со счётом 1:1.
В составе подмосковной команды шайбу забросил Иван Савчик в начале первого периода (2-я минута). За гостевую команду голом отметился Александр Горшков (49).
В серии буллитов сильнее оказались хозяева площадки.
Таким образом, «Витязь» одержал первую победу в новом сезоне КХЛ после трёх проведённых матчей. «Адмирал» потерпел второе поражение кряду.
КХЛ.
Регулярный чемпионат.
«Витязь» – «Адмирал» – 2:1 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0)
Голы: Савчик, 01:19 Горшков, 48:40.
Серия буллитов: 2-1.
источник: «Советский спорт»