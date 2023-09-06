«Локомотив» в овертайме вырвал победу у «Трактора» благодаря дублю Каюмова

«Локомотив» дома одержал победу над «Витязем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Очная встреча хоккейных клубов завершилась со счётом 3:2 в пользу москвичей

За челябинскую команду дубль оформил Семён Дер-Аргучинцев (55-я, 29-я минуты). В составе железнодорожников гол забил Егор Аверин (11), дубль на счету Артура Каюмова (59, 65).

В следующем матче КХЛ «Локомотив» примет на своей арене СКА (8 сентября). «Трактор» в тот же день сыграет на выезде против «Витязя».

КХЛ.

Регулярный чемпионат.

«Локомотив» (Ярославль) – «Трактор» (Челябинск) – 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)

Голы: Аверин, 10:29; Каюмов, 58:32, 64:35 – Дер-Аргучинцев, 28:17, 54:43.