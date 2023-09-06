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Шайба Цыплакова принесла «Спартаку» победу над «Амуром» в КХЛ 

Команды проводили встречу на арене «Мегаспорт» в Москве.
06 сентября 2023 21:53
автор: Глеб Шевяков

«Спартак» нанёс поражение «Амуру» в матче Континентальной хоккейной лиги.

Очная встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу московского клуба.

За красно-белых шайбы забросили Александр Пашин (14-я минута), Матвей Заседа (37), Николай Голдобин (44), Максим Цыплаков (52) и Ансель Галимов (60). В составе хабаровского клуба авторами голов стали Кирилл Капустин (38), Кэмерон Ли (46) и Евгений Грачёв (50).

Таким образом, «Спартак» поднимается на четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав четыре очка после трёх матчей. «Амур» располагается на седьмой строчке, имея в своём активе два очка.

КХЛ.

Регулярный чемпионат.

«Спартак» (Москва) – «Амур» (Хабаровск) – 5:3 (1:0, 1:1, 3:2)

Голы: Пашин, 13:46 (бол.); Заседа, 36:44; Голдобин, 43:49 (бол.); Цыплаков, 51:08 (бол.); Галимов, 59:29 (пустые ворота) – Капустин, 37:52 (бол.); Ли, 45:52 (мен.); Грачёв, 49:16 (мен.)

источник: «Советский спорт»
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