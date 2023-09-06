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«Торпедо» обыграло СКА в Нижнем Новгороде

Команда Ларионова добилась волевой победы.
06 сентября 2023 21:55
автор: Максим Скороходов

«Торпедо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победило СКА со счётом 4:3.

На шайбs Святослава Гребенщикова (5-я минута), Василия Глотова (57) и Александра Никишина (6) нижегородцы ответили голами Василия Атанасова (6), Владислава Фирстова в большинстве (24), Кирилла Воронина (52) и Николая Коваленко, поразившего пустые ворота (59).

Ранее СКА обыграл московское «Динамо» (2:1) и «Ладу» (3:0), обе победы были добыты на выезде. «Торпедо» был сильнее «Локомотива» в гостях (5:2).

Автозаводцы 8 сентября примут минское «Динамо», армейцы в этот день сыграют в гостях против «Локомотива».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) - СКА (Санкт-Петербург) - 4:3 (1:1, 1:0, 1:2)

Голы: Атанасов, 5:16; Фирстов, 23:43 (Бол.); Воронин, 51:06; Коваленко (п.в.), 58: - Гребенщиков, 4:50; Глотов, 56:56; Никишин, 59:34

источник: «Советский спорт»
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