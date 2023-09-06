«Куньлунь» победил минское «Динамо» в рамках КХЛ 

Хоккеисты «Куньлуня» оказались сильнее минского «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Очная встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу «драконов».

В команде победителей голы забили Дэвин Броссо (17-я минута), Кайл Вуд (30), Нолан Мойл (38) и Остин Вон (48). За минский клуб заброшенными шайбами отметились Виталий Пинчук (16), Ник Меркли (45) и Сэм Энэс (60).

В настоящее время «Куньлунь» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, одержав три победы в трёх проведённых матчах. Минское «Динамо» располагается на шестой строчке с четырьмя очками.

КХЛ.

Регулярный чемпионат.

«Куньлунь» (Пекин) – «Динамо» (Минск) – 4:3 (1:1, 2:0, 1:2)

Голы: Броссо, 16:48; Вуд, 29:46 (бол.); Мойл, 37:03; Вон, 47:14 – Пинчук, 15:34 (мен.); Меркли, 44:01 (мен.) Сэм Энэс, 59:40.