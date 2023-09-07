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Главный тренер «Сибири» Немировски высказался о готовности Прохоркина к сезону

Хоккеист становился олимпийским чемпионом в 2018 году.
07 сентября 2023 08:43
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски оценил готовность к сезону новичка клуба Николая Прохоркина.

Отметим, что хоккеист мог продолжить карьеру в другом клубе. 24 августа нападающий был обменян из СКА в «Сочи», но в тот же день расторг контракт с «леопардами».

«Как вписался Прохоркин? Игрок не тренировался с командой почти три недели. Думаю, очень хорошо выглядит. Знаем, что будет ещё лучше чувствовать», — цитирует Немировски «Чемпионат».

Сегодня «Сибирь» проведет первый домашний матч на новом стадионе. Новосибирский клуб примет «Барыс».

источник: Чемпионат.com
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