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«Чем закончится история, будет решать суд». Президент «Динамо» — о Кровопускове

В минувшем сезоне московский клуб вылетел в первом раунде плей-офф.
07 сентября 2023 08:41
автор: Виталий Овсянников

Глава московского «Динамо» Виктор Воронин прокомментировал выявленные нарушения в работе экс-гендиректора бело-голубых Евгения Кровопускова.

«Мы выявили вопросы, связанные с нарушением финансово-хозяйственной дисциплины. Провели соответствующие аудиторские проверки, материалы направлены в следственные органы. Чем закончится история, будет решать суд. Что касается последующих гендиректоров, то работа ими проводилась – и Тюркиным, и Кошкиным. Но тем не менее совет директоров и акционеры клуба не в полной мере были удовлетворены теми результатами, которых добился генеральный директор», — заявил Воронин в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, 28 июля 2021 года решением Совета директоров Евгений Кровопусков был освобожден от должности генерального директора. В минувшем сезоне московский клуб вылетел в первом раунде плей-офф, уступив нижегородскому «Торпедо».

источник: Чемпионат.com
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