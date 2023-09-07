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«Мы намерены защищать международные правила». Глава ИИХФ Тардиф — о деле Федотова

1 сентября дисквалифицированный голкипер ЦСКА вышел на матч против «Ак Барса».
«Мы намерены защищать международные правила». Глава ИИХФ Тардиф — о деле Федотова
07 сентября 2023 10:28
автор: Виталий Овсянников
автор фото: РИА Новости

Президент ИИХФ Люк Тардиф рассказал, когда состоится заседание независимой дисциплинарной комиссии по делу голкипера ЦСКА Ивана Федотова.

«Мы, как и вы, ждем даты. Надеюсь, это произойдет как можно скорее. А пока обе стороны готовят свои аргументы. Мы не делаем «громких» заявлений, но намерены твердо защищать фундаментальные международные правила: «Соблюдение контракта». Когда началась ситуация на Украине, многие иностранцы захотели уехать из России. Наша позиция была четкой: «Контракт есть контракт». Мы не изменили свою позицию и в случае с Федотовым», — сказал Тардиф в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Ранее ИИХФ дисквалифицировала Федотова из-за того, что имея на руках контракт с «Филадельфией», он подписал соглашение с ЦСКА. Несмотря на это, вратарь вышел на лёд в матче КХЛ против «Ак Барса» (2:5). За этот инцидент ФХР получил штраф на 5 тыс. швейцарских франков.

источник: «Спорт-Экспресс»
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