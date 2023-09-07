КХЛ оштрафовала тренера СКА Ротенберга за критику судей после матча с «Торпедо»

Континентальная хоккейная лига оштрафовала главного тренера Романа Ротенберга.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко. Ротенберг наказа за критику арбитров после матча с «Торпедо» (3:4).

«Судьи не посчитали игроков – грубейшая ошибка в ключевом моменте! Даже в детском хоккее такого не видел», - заявил после матча наставник клуба из Санкт-Петербурга.

На данный момент СКА занимает пятое место в таблице Западной конференции, набрав четыре очка в трех матчах.