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КХЛ оштрафовала тренера СКА Ротенберга за критику судей после матча с «Торпедо»

Команда из Санкт-Петербурга потерпела первое поражение.
07 сентября 2023 13:35
автор: Александр Поволоцкий

Континентальная хоккейная лига оштрафовала главного тренера Романа Ротенберга.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко. Ротенберг наказа за критику арбитров после матча с «Торпедо» (3:4).

«Судьи не посчитали игроков – грубейшая ошибка в ключевом моменте! Даже в детском хоккее такого не видел», - заявил после матча наставник клуба из Санкт-Петербурга.

На данный момент СКА занимает пятое место в таблице Западной конференции, набрав четыре очка в трех матчах.

источник: «Спорт-Экспресс»
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