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ХК ЦСКА подписал новый контракт с нападающим Максимом Соркиным

Соглашение рассчитано до 30 апреля 2027 года.
07 сентября 2023 15:01
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 7 сентября, пресс-служба хоккейного клуба ЦСКА сообщает о том, что с форвардом Максимом Соркиным был заключен новый контракт.

Соглашение подписано до 30 апреля 2027 года.

Напомним, 23-летний нападающий является воспитанником ЦСКА. В основной команде красно-синих он выступает с сезона-2019/20. В юношеском возрасте он играл за «Красную Армию» и «Звезду».

В рамках КХЛ он провёл 241 встречу, забил 34 гола и оформил 45 ассистов. В составе столичных армейцев он дважды выигрывал Кубок Гагарина.

источник: ХК ЦСКА
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