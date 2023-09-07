ХК ЦСКА подписал новый контракт с нападающим Максимом Соркиным

Сегодня, 7 сентября, пресс-служба хоккейного клуба ЦСКА сообщает о том, что с форвардом Максимом Соркиным был заключен новый контракт.

Соглашение подписано до 30 апреля 2027 года.

Напомним, 23-летний нападающий является воспитанником ЦСКА. В основной команде красно-синих он выступает с сезона-2019/20. В юношеском возрасте он играл за «Красную Армию» и «Звезду».

В рамках КХЛ он провёл 241 встречу, забил 34 гола и оформил 45 ассистов. В составе столичных армейцев он дважды выигрывал Кубок Гагарина.