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«Барыс» потерпел третье поражение в сезоне, уступив в гостях «Сибири»

Исход матча решился в серии буллитов.
07 сентября 2023 18:20
автор: Денис Владимиров

Новосибирская «Сибирь» обыграла казахстанский «Барыс» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 1:0.

В основное время матча и в овертайме команды не смогли поразить ворота друг друга, а в серии послематчевых штрафных бросков точнее оказались новосибирцы – 2:1. Решающую попытку реализовал канадский нападающий Тэйлор Бек.

«Сибирь» набрала четыре очка и расположилась на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» проиграл все три матча в текущем сезоне и с двумя баллами занимает девятую строчку на Востоке.

КХЛ.

Регулярный чемпионат.

«Сибирь» – «Барыс» – 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0)

Голы: Савчик, 01:19 Горшков, 48:40.

Серия буллитов: 2-1.

источник: «Советский спорт»
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