Хабибулин назвал Василевского лучшим голкипером в мире

Обладатель Кубка Стэнли, тренер вратарей нижегородского «Торпедо» Николай Хабибулин ответил на вопрос, кого считает лучшим голкипером мира на данный момент.

«Я ставлю на Василевского. Василевский – талант, природа. Он большой, но при своих габаритах двигается так, словно, на 20 см ниже. Тяжело ему что-то противопоставить», – приводит слова Хабибулина «Российская газета».

Василевский дебютировал в НХЛ в составе «Тампа-Бей Лайтнинг» в 2014 году. 29-летний голкипер вместе с командой дважды становился победителем Кубка Стэнли. В сезоне-2018/19 он стал обладателем приза «Везина Трофи», вручаемого лучшему вратарю НХЛ.