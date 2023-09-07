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Хабибулин назвал Василевского лучшим голкипером в мире

Обладатель Кубка Стэнли выбрал вратаря «Тампы».
07 сентября 2023 18:42
автор: Денис Владимиров

Обладатель Кубка Стэнли, тренер вратарей нижегородского «Торпедо» Николай Хабибулин ответил на вопрос, кого считает лучшим голкипером мира на данный момент.

«Я ставлю на Василевского. Василевский – талант, природа. Он большой, но при своих габаритах двигается так, словно, на 20 см ниже. Тяжело ему что-то противопоставить», – приводит слова Хабибулина «Российская газета».

Василевский дебютировал в НХЛ в составе «Тампа-Бей Лайтнинг» в 2014 году. 29-летний голкипер вместе с командой дважды становился победителем Кубка Стэнли. В сезоне-2018/19 он стал обладателем приза «Везина Трофи», вручаемого лучшему вратарю НХЛ.

источник: «Российская газета»
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