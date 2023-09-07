«Авангард» в овертайме обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ

Омский «Авангард» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

В составе омичей в основное время шайбы забросили Кирилл Панюков и Рид Буше. У гостей дважды отличился Кертис Волк.

Автором решающего гола стал Иван Игумнов.

КХЛ.

Регулярный чемпионат.

Авангард» – «Автомобилист» – 3:2 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 1:0)

Голы: Панюков, 26:43; Буше, 29:11; Волк, 38:43; Волк, 58:43; Игумнов, 63:29.