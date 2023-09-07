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Заварухин назвал причины поражения «Автомобилиста» от «Авангарда» в КХЛ

Омский клуб обыграл своего соперника со счетом 3:2 ОТ.
07 сентября 2023 21:14
автор: Степан Шереметьев

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о поражении от «Авангарда» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хорошее начало, контролировали шайбу. Где-то не хватало угроз. Первые семь минут все четко, выходили из-под прессинга. Самое главное, чего не хватало — агрессии в атаке.», — приводит слова специалиста пресс-служба лиги.

В составе омичей в основное время шайбы забросили Кирилл Панюков и Рид Буше. У гостей дважды отличился Кертис Волк.

Автором решающего гола стал Иван Игумнов.

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Омичи обыграли своего соперника со счетом 3:2 ОТ.
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