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Кравец — о победе над «Автомобилистом»: молодцы, что сохранили темп и стали выигрывать борьбу

Омичи обыграли своего соперника со счетом 3:2 ОТ.
07 сентября 2023 21:32
автор: Степан Шереметьев

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец дал комментарий после победы своей команды над «Автомобилистом» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Как мы и ожидали, тяжелая игра. Команда очень хорошая, все звенья хорошие, скоростные ребята с техникой. Нам было непросто играть. Молодцы, что сохранили темп, что стали выигрывать борьбу», — приводит слова специалиста пресс-служба лиги.

В составе омичей в основное время шайбы забросили Кирилл Панюков и Рид Буше. У гостей дважды отличился Кертис Волк.

Автором решающего гола стал Иван Игумнов.

источник: КХЛ
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