Кравец — о победе над «Автомобилистом»: молодцы, что сохранили темп и стали выигрывать борьбу

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец дал комментарий после победы своей команды над «Автомобилистом» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Как мы и ожидали, тяжелая игра. Команда очень хорошая, все звенья хорошие, скоростные ребята с техникой. Нам было непросто играть. Молодцы, что сохранили темп, что стали выигрывать борьбу», — приводит слова специалиста пресс-служба лиги.

В составе омичей в основное время шайбы забросили Кирилл Панюков и Рид Буше. У гостей дважды отличился Кертис Волк.

Автором решающего гола стал Иван Игумнов.