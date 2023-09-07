«Металлург» обыграл московское «Динамо» в матче КХЛ

«Металлург» на выезде оказался сильнее московского «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу магнитогорского клуба.

В составе победителей по дублю оформили Никита Михайлис и Никита Гребенкин, еще гол на счету Григория Дронова. У москвичей отличились Джордан Уил, Дмитрий Рашевский и Эрик О'Делл.

«Металлург» набрал пять очков и занимает первое место в турнирной таблице «Востока». «Динамо» находится на седьмой строчке «Запада» (два очка).

Следующий матч клуб из Магнитогорска проведет 9 сентября на выезде против «Витязя», а бело-голубые в этот день примут «Сочи».