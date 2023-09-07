Алексей Кудашов: в «Динамо» говорим каждый день на тему реализации моментов

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов высказался после поражения от «Металлурга». Столичная команда уступила со счётом 3:5.

«Планирую ли поговорить с игроками о важности реализации моментов – Муранов не забил, а Михайлис в ответ забил? Вы знаете, мы каждый день разговариваем на эту тему. Если бы это работало, я, наверное, запись сделал бы, чтобы они слушали меня постоянно. Сработала классическая пословица: не забиваешь ты – забивают тебе», – приводит слова Кудашова «Чемпионат».

Следующий матч клуб из Магнитогорска проведёт 9 сентября на выезде против «Витязя», а бело-голубые в этот день примут «Сочи».