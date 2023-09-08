В «Динамо» рассказали, кто понёс ответственность за драку двух команд МХЛ

Президент московского «Динамо» Виктор Воронин рассказал о результатах массовой драки хоккеистов в товарищеской игре МХЛ.

Напомним, в матче принимали участие молодежные составы санкт-петербургского и московского «Динамо».

«Драка произошла, и в ней виноваты тренерские штабы обеих команд. Я считаю, что они должны были это дело остановить и вообще не допускать этого. В результате был сделан вывод, что наставник питерской молодёжки Андрей Шефер не справился со своими обязанностями. Поэтому и было предложено его уволить», — заявил Воронин в интервью изданию «Чемпионат».