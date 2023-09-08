Сборная Узбекистана планирует с 2025 года начать выступать на чемпионатах мира по хоккею

Первый вице-президент Федерации хоккея Узбекистана Баходир Гафуров рассказал, когда национальная команда сможет принять участие в чемпионатах мира под эгидой IHHF.

«Существуют свои квалификационные требования к национальным сборным для участия в турнирах Международной федерации хоккея, которым мы, пока, не в полной мере удовлетворяем, и нам нужно затратить некоторое время до момента, когда мы сможем соответствовать этим требованиям», - приводит пресс-служба хоккейного клуба «Хумо» слова Гафурова.

Если сборная Узбекистана получат право на участие в чемпионатах мира, то она будет принята в самый низший четвёртый дивизион.

Сборная Узбекистана U18 является действующим чемпионом Азии и Океании.