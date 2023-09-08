ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Обладатель Кубка Стэнли Сергей Ковалёв заявил, что заслуживает включения в Зал славы в Торонто

Россиянин провёл в НХЛ 14 сезонов.
08 сентября 2023 11:04
автор: Денис Владимиров

Обладатель Кубка Стэнли Алексей Ковалев прокомментировал решение не включать российских хоккеистов в Зал славы в Торонто (Канада).

Ранее о том, что россияне в ближайшее время не будут включаться в Зал славы по политическим причинам сообщил журналист издания The Athletic Роб Росси.

«Считаю, что заслуживаю включения в Зал хоккейной славы в Торонто. Я добился большего, чем некоторые игроки, допущенные туда. Но это решаю не я. Сейчас некоторым хоккеистам будет еще сложнее туда попасть из-за происходящего в мире», – приводит слова Ковалева Radio Canada.

Ковалев является обладателем Кубка Стэнли 1994 года в составе «Нью-Йорк Рейнджерс». Всего он провёл в НХЛ 14 сезонов, сыграл 1316 матчей, в которых забросил 430 шайб и сделал 599 результативных передач.

Сборная Узбекистана планирует с 2025 года начать выступать на чемпионатах мира по хоккею
Необходимо время для выполнения квалификационных нормативов.
08.09.2023 11:02
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Канадский защитник «Трактора» высказался о возможном получении российского гражданства
Хоккеист планирует задержаться в челябинском клубе.
08.09.2023 10:40
Хоккей
автор: Степан Шереметьев
В «Динамо» рассказали, кто понёс ответственность за драку двух команд МХЛ
Инцидент произошел в предсезонном матче.
08.09.2023 09:13
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Алексей Кудашов: в «Динамо» говорим каждый день на тему реализации моментов
Тренер готов говорить об этом вечно.
07.09.2023 23:25
Хоккей
автор: Матвей Макаренко
«Металлург» обыграл московское «Динамо» в матче КХЛ
«Металлург» обыграл московское «Динамо» в матче КХЛ
Никита Михайлис и Никита Гребенкин оформили по дублю.
07.09.2023 22:27
Хоккей
автор: Степан Шереметьев
Кравец — о победе над «Автомобилистом»: молодцы, что сохранили темп и стали выигрывать борьбу
Омичи обыграли своего соперника со счетом 3:2 ОТ.
07.09.2023 21:32
Хоккей
автор: Степан Шереметьев
Заварухин назвал причины поражения «Автомобилиста» от «Авангарда» в КХЛ
Омский клуб обыграл своего соперника со счетом 3:2 ОТ.
07.09.2023 21:14
Хоккей
автор: Степан Шереметьев
«Авангард» в овертайме обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ
Омичи выиграли второй матч в сезоне.
07.09.2023 18:57
Хоккей
автор: Денис Владимиров
Хабибулин назвал Василевского лучшим голкипером в мире
Обладатель Кубка Стэнли выбрал вратаря «Тампы».
07.09.2023 18:42
Хоккей
автор: Денис Владимиров
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.