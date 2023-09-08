Обладатель Кубка Стэнли Сергей Ковалёв заявил, что заслуживает включения в Зал славы в Торонто

Обладатель Кубка Стэнли Алексей Ковалев прокомментировал решение не включать российских хоккеистов в Зал славы в Торонто (Канада).

Ранее о том, что россияне в ближайшее время не будут включаться в Зал славы по политическим причинам сообщил журналист издания The Athletic Роб Росси.

«Считаю, что заслуживаю включения в Зал хоккейной славы в Торонто. Я добился большего, чем некоторые игроки, допущенные туда. Но это решаю не я. Сейчас некоторым хоккеистам будет еще сложнее туда попасть из-за происходящего в мире», – приводит слова Ковалева Radio Canada.

Ковалев является обладателем Кубка Стэнли 1994 года в составе «Нью-Йорк Рейнджерс». Всего он провёл в НХЛ 14 сезонов, сыграл 1316 матчей, в которых забросил 430 шайб и сделал 599 результативных передач.