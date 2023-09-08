Канадец рассказал, как его семья отреагировала на решение продолжить карьеру в России

Защитник «Трактора» Роб Хэмилтон рассказал, как его семья отреагировала на решение продолжить карьеру в России.

«Просто собрал всю информацию, сел вместе с семьей и объяснил, что КХЛ — это новый вызов для меня. Я здесь для того, чтобы играть в хоккей. Я — абсолютно не политик. Хочу просто играть в России, наслаждаться здешней культурой и полными аренами», — приводит слова хоккеиста «СЭ».

Ранее он также заявил, что может рассмотреть вопрос получения российского гражданаства.