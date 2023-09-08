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Журналист The Hockey News заявил, что «Рейнджерс» переплачивают Панарину

Российский хоккеист не выводил «синерубашечников» в финал Кубка Стэнли.
08 сентября 2023 12:35
автор: Максим Скороходов

Журналист The Hockey News Джейсон Ньюленд заявил, что «Нью-Йорк Рейнджерс» переплачивает российскому хоккеисту Артемию Панарину.

В данном анти-рейтинге всей лиги, по мнению Ньюленда, Панарин занимает первое место.

«С зарплатой в 11,642 миллиона долларов в среднем за год он (Панарин) является самым высокооплачиваемым нападающим в лиге. На его счету 341 очко в 268 играх за «Нью-Йорк Рейнджерс» , но они так и не дошли до финала Кубка. Судя по тому, как выглядит их дивизион, ​​им нелегко будет туда добраться», - написал Ньюланд.

Помимо «Рейнджерс» в Столичный дивизион входят «Вашингтон», «Каролина», «Коламбус», «Нью-Джерси», «Айлендерс», «Питтсбург» и «Филадельфия».

В прошлом сезоне «синерубашечники» вылетели в первом раунде плей-офф, проиграв в семи матчах «Нью-Джерси».

источник: The Hockey News
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