Канадский хоккеист чувствует себя «мальчиком из детского сада» из-за незнания русского языка

Канадский защитник «Трактора» Роберт Хэмилтон рассказал, с какими трудностями столкнулся в России.

«Пока у меня остается небольшой языковой барьер. Но я стараюсь учить его, почаще разговаривать с ребятами в раздевалке. Самое забавное происходит, когда кто-то из русских ребят наблюдает за тем, как я пытаюсь заказать что-то на русском. В такие моменты чувствую себя мальчиком из детского сада», - приводит «Спорт-Экспресс» слова хоккеиста.

Хэмилтон пополнил состав «Трактора» в прошлом сезоне КХЛ, в котором набрал 18 (3+15) очков в 32 матчах. В текущем сезоне на счету 29-летнего защитника три игры и ни одного результативного действия.