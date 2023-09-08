Канадский новичок «Лады» признался, что был удивлен габаритами Малкина

Канадский новичок «Лады» нападающий Трой Джозефс поделился впечатлениями от игры Евгения Малкина.

«Было забавно, когда я впервые встретил Малкина и офигел от его габаритов. Он смотрел на меня сверху, ха-ха. Но несмотря на его размеры, кажется, что ему все очень легко дается на льду. Особенно это чувствовалось в его пиковые годы, но и по сей день он один из лучших игроков в мире», - приводит слова хоккеиста Sport24.

Отметим, что в 2013 году Джозефс был выбран в седьмом раунде драфта НХЛ «Питтсбургом»,