Московский хоккейный клуб «Спартак» объявил о подписании контракта с американским защитником Джоуи Кином.

Как сообщает пресс-служба столичной команды, соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона.

Кин выступал за «Спартак» в прошлом сезоне. 24-летний американец провёл в составе красно-белых 64 матча в регулярном чемпионате КХЛ, в которых отметился восемью заброшенными шайбами и 18 результативными передачами. Такие показатели позволили игроку стать самым результативным защитником «Спартака» в прошлом сезоне.