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«Спартак» объявил о подписании контракта с американским защитником Джоуи Кином

Игрок выступал за москвичей в прошлом сезоне.
08 сентября 2023 14:52
автор: Денис Владимиров

Московский хоккейный клуб «Спартак» объявил о подписании контракта с американским защитником Джоуи Кином.

Как сообщает пресс-служба столичной команды, соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона.

Кин выступал за «Спартак» в прошлом сезоне. 24-летний американец провёл в составе красно-белых 64 матча в регулярном чемпионате КХЛ, в которых отметился восемью заброшенными шайбами и 18 результативными передачами. Такие показатели позволили игроку стать самым результативным защитником «Спартака» в прошлом сезоне.

источник: ХК «Спартак»
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