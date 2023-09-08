Стало известна зарплата американца Джоуи Кина в «Спартаке»

Стала известна сумма заработной платы защитника Джоуи Кина по новому контракту со «Спартаком». Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, согласно однолетнему трудовому соглашению 24-летний игрок получит 33 миллиона рублей и 18 миллионов в качестве бонусов.

Кин присоединился к «Спартаку» в прошлом сезоне. Американец в составе красно-белых принял участие в 64 матче в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 26 (8+18) очков. Он стал самым результативным защитником московской команды по итогам сезона-2022/2023.