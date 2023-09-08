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Стало известна зарплата американца Джоуи Кина в «Спартаке»

Хоккеист выступает за московский клуб с прошлого года. 
08 сентября 2023 16:20
автор: Глеб Шевяков

Стала известна сумма заработной платы защитника Джоуи Кина по новому контракту со «Спартаком». Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, согласно однолетнему трудовому соглашению 24-летний игрок получит 33 миллиона рублей и 18 миллионов в качестве бонусов.

Кин присоединился к «Спартаку» в прошлом сезоне. Американец в составе красно-белых принял участие в 64 матче в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 26 (8+18) очков. Он стал самым результативным защитником московской команды по итогам сезона-2022/2023.

источник: Чемпионат.com
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Игрок выступал за москвичей в прошлом сезоне.
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