Федотов выйдет в старте ЦСКА на матч с «Нефтехимиком» после двух игр в запасе

Голкипер ЦСКА Иван Федотов начнёт выездной матч регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» с первых минут. Две прошлые игры армейской команды 26-летний вратарь провёл на скамейке запасных.

Очная встреча пройдёт сегодня, 8 сентября, и начнётся в 19:00 по московскому времени.

ЦСКА:

Федотов (Шарыченков).

Классон — Нестеров, Мамин — Карнаухов — Плотников.

Дыбленко — Диц, Окулов — Соркин — Григоренко;

Провольнев — Макаров, Юртайкин — Светлаков — Абрамов;

Брютов, Янченко — Панкратов — Полтапов.

Федотов был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея (ИИХФ) до 1 января 2024 года в связи с нарушением контрактных обязательств перед клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфией Флайерз». Несмотря на отстранение, 26-летний вратарь принял участие в стартовом матче армейцев в сезоне с казанским «Ак Барсом» (2:5).