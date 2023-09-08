Федотов выйдет в старте ЦСКА на матч с «Нефтехимиком» после двух игр в запасе

Голкипер ЦСКА Иван Федотов начнёт выездной матч регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» с первых минут. Две прошлые игры армейской команды 26-летний вратарь провёл на скамейке запасных.
Очная встреча пройдёт сегодня, 8 сентября, и начнётся в 19:00 по московскому времени.
ЦСКА:
Федотов (Шарыченков).
Классон — Нестеров, Мамин — Карнаухов — Плотников.
Дыбленко — Диц, Окулов — Соркин — Григоренко;
Провольнев — Макаров, Юртайкин — Светлаков — Абрамов;
Брютов, Янченко — Панкратов — Полтапов.
Федотов был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея (ИИХФ) до 1 января 2024 года в связи с нарушением контрактных обязательств перед клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфией Флайерз». Несмотря на отстранение, 26-летний вратарь принял участие в стартовом матче армейцев в сезоне с казанским «Ак Барсом» (2:5).