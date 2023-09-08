ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

В КХЛ рассказали, как проходил процесс выбора талисмана лиги 

На Кубке открытия сезона-2023/2024 был представлен новый маскот Континентальной хоккейной лиги. 
В КХЛ рассказали, как проходил процесс выбора талисмана лиги 
08 сентября 2023 18:46
автор: Глеб Шевяков
автор фото: КХЛ

Вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов объяснил, каким образом был отобран новый талисман лиги – снежный человек по имени Крут.

«Когда прорабатывали идею создания талисмана, то поняли, что нам предстоит очень сложная задача – выбрать какое-то существо, которое визуально всем знакомо и психологически понятно. Талисман должен вызывать исключительно положительные эмоции, то есть ни в коем случае не пугать. Конечно же, должна быть связь с хоккеем – зимним видом спорта. Нам очень нравится отрисованный «цифровой» Крут – получились добрые и задорные глаза, забавная грушевидная голова. По фигуре долго совещались – он должен быть и спортивный, и в то же время чуть пухленький и мягкий», – приводит слова Доброхвалова пресс-служба КХЛ.

Также функционер отметил, что самым сложным в процессе создания было совместить цифровую версию маскота с костюмом ростовой куклы. Со слов Доброхвалова, Крут будет принимать участие во всех детских проектах и флагманских мероприятиях лиги – «Талисмании» КХЛ, Неделе звёзд хоккея.

Доброхвалов добавил, что есть вероятность появления в дальнейшем дополнительных маскотов в КХЛ.

источник: КХЛ
Федотов выйдет в старте ЦСКА на матч с «Нефтехимиком» после двух игр в запасе
Федотов выйдет в старте ЦСКА на матч с «Нефтехимиком» после двух игр в запасе
Встреча хоккейных клубов состоится в Нижнекамске на «Нефтехим-Арене».
08.09.2023 18:14
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Стало известна зарплата американца Джоуи Кина в «Спартаке»
Хоккеист выступает за московский клуб с прошлого года. 
08.09.2023 16:20
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Спартак» объявил о подписании контракта с американским защитником Джоуи Кином
Игрок выступал за москвичей в прошлом сезоне.
08.09.2023 14:52
Хоккей
автор: Денис Владимиров
Канадский новичок «Лады» признался, что был удивлен габаритами Малкина
В 2013 году Джозефс был выбран в седьмом раунде драфта НХЛ «Питтсбургом».
08.09.2023 14:07
Хоккей
автор: Степан Шереметьев
Канадский хоккеист чувствует себя «мальчиком из детского сада» из-за незнания русского языка
Проблемы адаптации.
08.09.2023 13:47
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Тренер «Куньлуня» рассказал, могут ли российские хоккеисты получить китайское гражданство
Китайцы в феврале сыграет в квалификации к Олимпиаде-2026.
08.09.2023 12:44
Хоккей
автор: Степан Шереметьев
Журналист The Hockey News заявил, что «Рейнджерс» переплачивают Панарину
Российский хоккеист не выводил «синерубашечников» в финал Кубка Стэнли.
08.09.2023 12:35
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Канадец рассказал, как его семья отреагировала на решение продолжить карьеру в России
Хоккеист выступает за «трактор».
08.09.2023 11:40
Хоккей
автор: Степан Шереметьев
Обладатель Кубка Стэнли Сергей Ковалёв заявил, что заслуживает включения в Зал славы в Торонто
Россиянин провёл в НХЛ 14 сезонов.
08.09.2023 11:04
Хоккей
автор: Денис Владимиров
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.