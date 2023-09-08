СКА на выезде проиграл «Локомотиву» в матче регулярного чемпионата КХЛ 

«Локомотив» дома нанёс поражение СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Очная встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу ярославской команды.

В составе победителей шайбы забросили Максим Шалунов (13-я минута), Андрей Сергеев (36) и Денис Алексеев (36). За команду Романа Ротенберга голами отметились Михаил Воробьёв (3) и Александр Никишин (40).

Таким образом, «Локомотив» поднимается на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав четыре очка после трёх проведённых матчей. СКА опускается на шестую строчку, имея в своём активе такое же количество очков.

КХЛ.

Регулярный чемпионат.

«Локомотив» (Ярославль) – СКА (Санкт-Петербург) – 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)

Голы: Шалунов, 12:52; Сергеев, 35:11 (бол.); Алексеев, 35:44 – Воробьёв, 02:56 (мень.); Никишин, 39:57 (мень.)