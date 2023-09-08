ЦСКА забросил пять шайб и разгромил «Нефтехимик» в матче КХЛ

ЦСКА в гостях одолел «Нефтехимик» со счётом 5:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

За армейский клуб заброшенными шайбами отличились Виталий Абрамов (5-я минута), Даррен Диц (27), Семён Панктратов (40), Тахир Мингачёв (40) и Максим Мамин (47). В составе хозяев площадки гол на счету Рафаэля Бикмуллина (58).

Таким образом, в настоящий момент ЦСКА находится на четвёртой позиции в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе четыре очка. «Нефтехимик» на Востоке занимает последнее, 12-е место с одним очком в активе.

КХЛ.

Регулярный чемпионат.

«Нефтехимик» (Нижнекамск) – ЦСКА (Москва) – 1:5 (0:1, 0:3, 1:1)

Голы: Буикмуллин, 57:09 – Абрамов, 04:45; Даррен, 26:37 (бол.); Панкратов, 39:06; Мингачёв, 39:46; Мамин, 46:53 (бол.).