«Ак Барс» нанёс первое поражение «Куньлуню» в новом сезоне КХЛ 

Хоккеисты «Ак Барса» обыграли дома «Кунльунь» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Очная встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу «барсов».

За команду победителей шайбы забросили Дмитрий Юдин (14-я минута), Евгений Свечников (37), Станислав Галиев (38), Дамир Жафяров (46) и Вадим Шипачёв (58). За пекинскую команду гол забил Джек Родуолд (24).

Таким образом, «Ак Барс» поднимается на первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав шесть очков после четырёх проведённых матчей. «Куньлунь» опускается на вторую позицию на Западе, имея в своём активе шесть очков.